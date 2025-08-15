Рух подходит к встрече с Оболонью на фоне ужасного разгрома от Динамо. Капитан Пидгурский перед стартовым свистком заряжал команду, требуя "дать темпа, бл..ть!", однако запала хватило всего на 5 минут. После этого резервисты киевлян оформили 5:1 – причем второй гол "бело-синих" стал автоголом Холода, а третий стал следствием обрезки Гереты.

Это уж слишком болезненно для команды, у которой сохранился костяк прошлогодней основы. Так, уже нет Карабина, Дидыка, и Климчука, однако все остальные лидеры остались на месте – по крайней мере пока, ведь ходят разговоры об уходе Романа и Слюбика. Тем более, что поединок с Полтавой тоже был слабеньким, несмотря на победу. Слишком уж много борьбы было проиграно и слишком мало создали львовяне.

Между тем, Иван Федык хочет поставить футбол, который идет в разрез с видениями предыдущего тренера. При каденции Виталия Пономарева "желто-черные" действовали в прагматическом русле, с компактным средним блоком и контратаками, а сейчас требуют романтики – с короткими розыгрышами в билд-апе, доминированием на мяче и работой между линиями. Пока все это не работает, а особенности состава и прагматичный стиль игры юношеских команд вообще ставят эту идею под сомнение

Конечно, это только начало чемпионата, поэтому далеко идущие выводы делать не следует. Тем не менее, прямо сейчас Рух сильно рискует. Оболонь – это тот соперник, который даже грандов наказывает за плохие позиционные атаки. Причем делает это на постоянной основе.

"Пивоварам" перед стартом сезона единодушно пророчили вылет из УПЛ. Даже значительно более сильный состав в предыдущем чемпионате летел на дно, но тогда спас фактор Сергея Шишенко. Теперь его нет – как и нет Таранухи, Черненко, Витенчука, Груши и Карася. Они были стержневыми футболистами киевлян, хотя значение этих потерь не следует описывать словами о "развале". Заявка у "зелено-белых" все еще приличная.

Вот так все ждали вылета, а Оболонь после первых двух туров набрали четыре очка. И с кем! Подопечные Александра Антоненко едва не переиграли Металлист 1925 с его 6-миллионными инвестициями, а затем прибили Александрию. Да, моментов создали совсем немного, однако соперникам позволили еще меньше.

Конечно, в каждом матче так не будет. Вероятно, "пивовары" уже скоро нарвутся на длительную серию неудач – и уж точно Суханов не будет забивать с 40 метров каждую неделю (но каждые две недели – вполне). Тем не менее, Оболонь уже сейчас доказала свою кусачесть и неудобство для любых соперников, а значит Руху будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мороз (Оболонь)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Оболонь

Рух: Герета – Роман, Слюбык, Холод, Лях – Пидгурский – Клайвер, Пастух, Эдсон, Алмазбеков – Фаал

Оболонь: Марченко – Приймак, Курко, Дубко – Суханов, Слободян, Чех, Кулаковский, Шевченко – Бичек, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Букмекеры считают фаворитом Рух, однако перед матчем с Оболонью такой статус имеют все команды. Более важно, что коэффициенты на победу львовян колеблются между 2,4 и 2,5 – то есть, конторы очень неуверенны в этом итоге. Также интересно, что на тотал больше и тотал меньше 2,5 "кэфы" тоже примерно одинаковые и очень высокие.

Найти какое-то преимущество Руха над Оболонью непросто. Сегодня встречаются равные коллективы, хотя небольшое преимущество есть у киевлян – они сыгранные и прагматичные, тогда как львовяне пытаются освоить непривычный и сложный стиль игры. Тем не менее, Полтаву в довольно ничейной встрече они обыграли.

Учитывая все вышеупомянутые факторы, можно констатировать – в этом поединке прогнозы не имеют смысла. Все решит рандом. Как это чаще всего и бывает в чемпионате Украины.

