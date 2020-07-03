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Рух – Металлург: матч Первой лиги перенесли на неопределенный срок

3 июля 16:41 - Читати українською
Рух – Металлург: матч Первой лиги перенесли на неопределенный срок
Рух / ФК Рух

Еще один поединок второго по силе дивизиона не состоится согласно расписанию.

Календарный поединок 22-го тура Первой лиги между Рухом и Металлургом не состится 4 июля, сообщает официальный сайт львовского клуба.

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Причина – вспышка COVID-19 в запорожской команде. Интересно, что весть о положительных результатах на коронавирус команда получила уже по приезде во Львов. Запорожцы мгновенно сообщили об этом дирекции ПФЛ и обратились к Руху с просьбой о переносе матча. Руководство львовского клуба, которое недавно столкнулось с подобной ситуацией в своей команде, дало согласие на отсрочку матча. Новая дата поединка будет определена позже.

Напомним, Металлург после 21-го тура занимает предпоследнюю строчку Первой лиги, Рух отстает от трио лидеров на 1 балл, но имеет одну игру в запасе.

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Рух Рух коронавирус Металлург Запорожье Металлург Запорожье Первая лига ПФЛ
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