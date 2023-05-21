В рамках 27-го тура УПЛ проведут сразу два дерби – львовское и харьковское. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Львов

Львовское дерби сегодня имеет особо важный подтекст. Руху достаточно сыграть вничью, чтобы официально отправить Львов в Первую лигу – за четыре тура до конца сезона "желто-черные" опережают "горожан" на 11 очков. Впрочем, руховцам нужно побеждать, ведь они держатся в зоне переходных матчей. До спасительной 12-й позиции не хватает трех зачетных баллов, а в двух пунктах позади поджимает Металлист.

Фаворит в дерби очевиден. Львов выдал 9-матчевую серию поражений, причем последние три тура завершились даже без голов. Наиболее эффектно футбол "горожан" продемонстрировал эпизод со старта второго тайма против Александрии – Мишенко успел получить вторую желтую еще до того, как тренер вышел из подтрибунки после перерыва. Сегодня Богдан тоже дисквалифицирован.

Ходят разные слухи относительно Львова. Кто-то говорит о прекращении существования клуба сразу после вылета. Центрбек Дитятьев расторг контракт по обоюдному согласию – такое же предложение сделали и другим футболистам, но они пока думают.

А вчера произошел скандал на матчах молодежки против Руха U-19. Какой-то человек выбежал на поле и ударил арбитра в живот. Говорят, что это был брат Романа Мыхайлива, вице-президента "горожан".