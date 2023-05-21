Рух – Львов
Львовское дерби сегодня имеет особо важный подтекст. Руху достаточно сыграть вничью, чтобы официально отправить Львов в Первую лигу – за четыре тура до конца сезона "желто-черные" опережают "горожан" на 11 очков. Впрочем, руховцам нужно побеждать, ведь они держатся в зоне переходных матчей. До спасительной 12-й позиции не хватает трех зачетных баллов, а в двух пунктах позади поджимает Металлист.
Фаворит в дерби очевиден. Львов выдал 9-матчевую серию поражений, причем последние три тура завершились даже без голов. Наиболее эффектно футбол "горожан" продемонстрировал эпизод со старта второго тайма против Александрии – Мишенко успел получить вторую желтую еще до того, как тренер вышел из подтрибунки после перерыва. Сегодня Богдан тоже дисквалифицирован.
Ходят разные слухи относительно Львова. Кто-то говорит о прекращении существования клуба сразу после вылета. Центрбек Дитятьев расторг контракт по обоюдному согласию – такое же предложение сделали и другим футболистам, но они пока думают.
А вчера произошел скандал на матчах молодежки против Руха U-19. Какой-то человек выбежал на поле и ударил арбитра в живот. Говорят, что это был брат Романа Мыхайлива, вице-президента "горожан".
У Руха дела не намного лучше. В 12-ти турах "желто-черные" одержали всего две победы при шести поражениях, но при этом отобрали очки у Динамо и Ворсклы. Правда, с киевлянами уровень футбола все равно был низким, а с полтавчанами случился отскок на последних секундах. Словом, сплошной рандом.
Делать далеко идущие выводы из игры подопечных Виталия Пономарева не следует, но команда немножечко поднабрала. В позапрошлом туре Рух разгромил Ингулец, а неделю назад львовяне держали нули с Кривбассом до 90-й минуты. Это еще не сигнализирует о готовности покинуть четверку аутсайдеров – впрочем, Рух точно лучше Львова и Металлиста.
Кадровая ситуация
Травмированные: -
Дисквалифицированные: Мишенко (Львов)
Ориентировочные составы на матч Рух – Львов
Рух: Панькив – Роман, Слюбик, Дидык, Лях – Довгий, Сапуга – Пидгурский, Притула, Таллес – Альваренга, Климчук, Соломон-Отабор
Львов: Рыбка – Грисьо, Игор, Вовкун, Симинин – Мильченко, Алибеков – Богунов, Свржняк, Кузык – Бугай
Прогноз "Футбол 24" – 1:0
На самом деле, в таких поединках возможен любой счет, но мы поставим на победу Руха. Львов стабильно проигрывает ничейные матчи, а команда уже начинает распадаться. Хотя очередное фиаско "желто-черных" нас не удивило бы.
Металлист 1925 – Металлист
Харьковское дерби также проходит в условиях борьбы за выживание. Особенно важным оно является для того Металлиста, которого до полномасштабного вторжения пытались сделать главным в городе. Тогда Ярославский обещал возвращение золотых времен, а заодно вытеснял "1925-х" со стадиона – хотя после истории с ДТП Александр Владленович стал тише.
Нынешний Металлист все смело называют фарм-клубом СК Днепра-1, однако сотрудничество клубов совсем не напоминает дружбу Шахтера с Мариуполем. Из Харькова только забирают лидеров, почти ничего не давая в ответ – даже с деньгами у "желто-синих" есть трудности. Как следствие, команда уже давно держится в зоне прямого вылета.
Пока что до зоны переходных матчей не хватает двух очков. Там засел Рух, который сегодня вполне может победить Львов. В таких условиях подопечным Перицы Огненовича тоже нужно выигрывать, однако последние результаты заставляют сомневаться в готовности к камбэку. От Ворсклы и Динамо харьковчане пропускали по три гола, СК Днепр-1 и Заря нанесли позорные поражения со счетом 5:0, да и Верес забил им столько же.
Долгое время Металлист хотя бы сопротивлялся, демонстрируя волевые качества, но сейчас не заметно и этого. На фоне Металлиста 1925 этот коллектив все больше напоминает Титаник, причем нос лодки уже погрузился под воду. Хотя подопечные Эдмара и Голодюка тоже далеки от того, чтобы их хвалили – "народные" харьковчане не знают побед в четырех турах подряд.
Они не смогли переиграть Рух и Минай, Заря устроила разгром за час (3:0), а Вересу команда уступила минимально. "Желто-синие" крайне натужно создавали моменты и допускали грубые ошибки в обороне – настолько грубые, что приходилось идти на фол последней надежды через 6 минут после старта матча. Или через четыре минуты после выхода на замену.
Как следствие, Металлист 1925 свалился в зону переходных матчей, хотя после победы над Львовом в позапрошлом туре ее временно покидали. Пока ситуация не страшна – подопечные Эдмара и Голодюка имеют 27 баллов. Столько же набрали Ингулец и Верес, а Минай и Черноморец опережают харьковчан всего на два очка. Рух же отстает на три.
Словом, все в руках и ногах "желто-синих". Так или иначе, побеждать в дерби необходимо любой ценой.
Кадровая ситуация
Травмированные: -
Дисквалифицированы: Курило – Прядун, Демченко
Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Металлист
Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Ткачук, Рудавский – Габелок, Вачиберадзе, Кравченко – Русин, Островский, Ременюк
Металлист: Ермолов – Романюк, Ралюченко, Мизюк, Коррал – Панасенко, Самуэль – Наумец, Чидомере, Картушов – Островский
Прогноз "Футбол 24" – 1:0
Команды слабые, поэтому возможен любой результат. Впрочем, Металлист выглядит менее убедительно – подопечные Перицы Огненовича и пропускают много, и забивать почти перестали, и кадровые потери у них значительные. В конце концов, не заметно даже волевых качеств.
Металлист 1925 кажется явным фаворитом в дерби. Ставим на победу команды Эдмара и Голодюка, но осечка никого не удивит.
УПЛ не стала интереснее из-за равенства Шахтера, СК Днепр-1 и Зари – не каждая чемпионская интрига спасает интерес