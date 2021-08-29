Рух в меньшинстве обыграл Львов в рамках 6-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов матча Рух – Львов на "Футбол 24".

Первый тайм получился довольно сухим – команды обменялись острыми моментами, но голов забить так и не удалось. А вот после перерыва счет удалось размочить усилиями Ренана. Правда, бразилец срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового.

Рух одолел Львов в дерби благодаря автоголу – "горожане" все еще идут без побед в УПЛ

Этот автогол стал решающим – Рух сумел удержать вторую победу в этом сезоне. Добавим, что "желто-черные" завершили поединок в меньшинстве – Карабин получил прямую красную карточку перед финальным свистком. Таким образом, Рух набрал 7 очков и поднялся на 10 место, а Львов с 2 пунктами остался предпоследним.