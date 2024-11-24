В рамках 14-го тура УПЛ 2024/25 Рух принимает Левый Берег, Оболонь сыграет с Кривбассом, а Верес встретится с Александрией. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Левый Берег

В начале сезона Рух серьезно претендовал на зону еврокубков, однако молодость состава и отсутствие кадрового резерва настигла львовян очень быстро. На протяжении восьми туров подряд они не знают побед, хотя поражений было всего два – от Карпат и Вереса. Почти во всех этих матчах "желто-черные" заслуживали разве что ничью.

Ухудшается ситуация и с лазаретом. Сапуга вследствие некачественной операции на колене снова загремел в больницу, а Дидык только-только восстановился от повреждения. Несмотря на вышеупомянутые факты, Рух не имеет права на очередную осечку, ведь зона переходных матчей расположена всего в одном зачетном балле позади. Правда, и до топ-5 еще недалеко – всего 6 зачетных баллов при двух матчах в запасе.

К тому же, Левый Берег в последний раз торжествовал аж 1 сентября. За следующие 8 туров дебютант УПЛ не выиграл ни разу – но это еще полбеды. Хуже всего выглядит полное отсутствие (контр)атакующей игры и моментов. За 13 туров киевляне наиграли всего на 8,5 ожидаемых голов, забив лишь четыре мяча.

Последний гол подопечные Виталия Первака провели тогда же, когда и одержали свою крайнюю победу. Тренерский штаб жалуется, а футболисты разводят руками – ЛБ уже в текущем туре может опуститься в зону прямого вылета. Возможно, этот факт как-то мотивирует "аистов".

Кадровая ситуация

Травмированы: Сапуга, Лях, Семотюк (Рух)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Левый Берег

Рух: Ледвий – Сыч, Холод, Дидык, Роман – Пидгурский – Квасница, Федор, Пастух, Карабин – Краснопир

Левый Берег: Механов – Соколов, Семенов, Якимов, Шаповал – Банада, Дедух – И. Когут, Спиваков, Сидней – Сухоручко

Прогноз "Футбол 24" – победа Руха

Рух – очевидный фаворит, но у команды прослеживались огромные проблемы с физическими нагрузками. Да и само содержание игры не радовало большим количеством моментов. Возможно, после международной паузы станет лучше, ведь игроки отдохнули. По ожидаемым голам львовяне должны были бы держаться седьмыми, а не десятыми.

Левый Берег способен упереться и зацепиться за какие-то 0:0, но во что-то другое совсем не верится. Мы все же рискнем поставить на победу Руха – их безвыигрышная серия точно ближе к завершению, чем серия киевлян.

Оболонь – Кривбасс

"Пивовары" перед международной паузой одержали вторую победу в сезоне УПЛ. Причем "жертвой" Оболони стал крепкий ЛНЗ – а триумф подопечных Сергея Шищенко выглядел вполне заслуженным (хотя без фарта не обошлось). Что наиболее важно, этот успех позволил приблизиться к подъему из зоны прямого вылета.

"Зелено-белые" имеют 9 очков, опережая Ингулец на 3 зачетных балла и имея равенство с Левым Берегом. Победа над Кривбассом в случае провала конкретно позволит выйти в зону плей-офф за выживание. Именно поэтому лагере Оболони сейчас бурлит подъем, хотя спарринг против Черноморца завершился разгромом (1:5).

Но у Кривбасса задачи еще сильнее. Подопечные Юрия Вернидуба отстают от четвертой позиции всего на три очка. Топ-4 закрывает нестабильное Полесье, с которым криворожанам придется встретиться в следующем туре. Таким образом, команда получила шанс прорваться в зону еврокубков – впрочем, гипотетическая победа над житомирянами не будет иметь никакого значения без победы над Оболонью.

Делать это придется без ключевого опорника Бизиманы. Зато возможно возвращение Дибанго, которого видели в запасе перед международной паузой. Вот только выдержит ли он после травмы бешеное количество единоборств, которое должна навязать Оболонь? Кажется, судьбу этого матча определит именно успешность в этом аспекте.

Кадровая ситуация

Травмированы: Прокопенко – Хомченовский, Лунев

Дисквалифицированные: Бизимана (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Кривбасс

Оболонь: Федоровский – Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк – Витенчук – Груша, Мороз, Черненко, Близниченко – Суханов

Кривбасс: Клищук – Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык – Вакулко – Задерака, Илич, Твердохлеб, Микитишин – Соса

Прогноз "Футбол 24" – победа Кривбасса

Трудно поверить, что команда Юрия Вернидуба способна проиграть единоборства Оболони. При этом в защите у киевлян есть серьезные проблемы с индивидуальными ошибками – соперники создали не так и много (наиграли лишь на 12 ожидаемых голов), однако забили целых 20.

Кривбасс имеет достаточно класса для победы над таким оппонентом. Ставим на успех гостей.

Верес – Александрия

Верес после победы над Рухом в предыдущем туре выскочил аж на девятую позицию в турнирной таблице. Теоретически ровенчане могут даже за топ-5 побороться, однако реальной задачей является сохранение прописки. С этим пока все хорошо – "народный клуб" имеет +3 по очкам и точно не опустится в четверку аутсайдеров в текущем туре.

Но что будет в следующих? Выдержат ли подопечные Олега Шандрука это давление? Пока выживание кажется вполне реальным – лазарет Вереса опустел, а последнее поражение случилось аж 15 сентября. С тех пор ровенчане трижды выиграли, расписали 5 ничьих (в частности, с Шахтером) и вышли в четвертьфинал Кубка.

Словом, соперник у Александрии непростой. Но и у Руслана Ротаня команда незаурядная. "Горожане" до сих пор не знают проигрышей в чемпионате – при этом они били Полесье, Кривбасс и ЛНЗ, а Карпаты вообще разгромили. Ну и про 4 гола в ворота Шахтера забыть уже никогда не удастся.

Что наиболее важно, александрийцы сильны во многих аспектах игры. Во-первых, у них очень качественный билд-ап, что стало возможным благодаря появлению вратаря с классной игрой ногами и видением поля. Во-вторых, подопечные Руслана Ротаня фантастически разбегаются в контратаки, а вингер Безерра сейчас является лучшим легионером УПЛ. В-третьих, коллектив является самым эффективным среди всех представителей УПЛ при стандартах.

Сдержать такого оппонента Вересу будет очень трудно. Впрочем, с Шахтером тоже было тяжело – а "народный клуб" едва не победил. Словом, на Авангарде ожидается крайне интересное противостояние.

Кадровая ситуация

Травмированные: Гакман (под вопросом) – Шулянский, Погорелый (Александрия)

Дисквалифицированные: Яго Сикейра (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – Александрия

Верес: Когут – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Клец, Куция, Дахновский – Степанюк, Мрвалевич

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Безерра, Козак, Мишнев, Беляев – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – победа Александрии

Если бы Александрия была крутой только в одном режиме, то можно было бы задуматься над потерей очков. Вот только она мощная всесторонне. Единственной надеждой соперников является сам факт беспроигрышного хода "горожан" – когда же она должна завершиться?

Посмотрим. Верес действительно опасен, но пока что ставим на победу Александрии.

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