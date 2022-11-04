Поединок 11 тура чемпионата Украины между Рухом и Кривбассом будет сыгран в другое время.

Дирекция УПЛ изменила время проведения матча Рух – Кривбасс – игру проведут 6 ноября в 15:00, а не в 17:00, как было запланировано, сообщает официальный сайт Руха.

Сабо уничтожил Луческу за провальные выступления Динамо в этом сезоне, назвав главную причину: "Только он виноват"

"Учитывая напряженную ситуацию в системе энергоснабжения Украины, вызванную ракетными ударами России, и необходимость ограничения потребления электроэнергии в пиковые периоды нагрузки, Дирекция Украинской Премьер-лиги постановила определить 15:00 началом матча Рух – Кривбасс", – говорится в сообщении.

Добавим, что Рух занимает 12-е место в УПЛ с 8 пунктами в активе, а Кривбасс четырнадцатый с 6 очками.

Рух разбил Галатасарай и вышел в финал плей-офф Юношеской лиги УЕФА U-19 – шоу Федора, 2 пенальти, удаление вратаря