В рамках 17-го тура УПЛ Рух принимает Колос, а Верес встретится с Ворсклой. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Колос

Рух удачно стартовал в весенней части чемпионата, прервав 4-матчевую безвыигрышную серию. Львовяне в Ужгороде отомстили Металлисту за поражение в первом туре, одержав победу с аналогичным счетом (2:1). В целом, подопечные Леонида Кучука выглядели лучше харьковчан – что и неудивительно на фоне столь разобранного коллектива, который еще и возглавляет начинающий тренер.

Тем не менее, неоднозначное судейство сыграло на руку "желто-черным", ведь им не поставили явный пенальти. Это несколько испортило впечатление от Руха, но команда уже давно не пытается нравиться болельщикам. Для тренерского штаба важен результат – и сегодня получить его будет труднее, ведь руховцы потеряли Климчука.

Смогут ли подопечные Леонида Кучука прошить оборону Колоса без львовского Грилиша? Сказать трудно. Неделю назад ковалевцы минимально проиграли Кривбассу, однако криворожанам мало что позволили впереди – вспоминается только серия лонгшотов и результативный угловой. В атаке они долгое время выглядели веселее, однако ровно до того момента, пока соперник не стал сушить игру.

Возможно, дело было в переходе на схему с двумя нападающими. Правда, подопечные Ярослава Вишняка и на сборах забивали мало – 8 голов в 9-ти спаррингах. Возможно, по ходу второго круга "хлеборобы" еще наберут темп, однако пока имеем очень невыразительный футбол в их исполнении. Переиграть Рух с такой игрой будет трудно.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Климчук (Рух)

Ориентировочные составы на Рух – Колос

Рух: Панькив – Лях, Дидык, Веремеенко, Мысык – Сапуга, Довгий – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Карабин

Колос: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец – Ильин, Ореховский, Милько, Болбат – Исаенко, Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры не видят фаворита в этой паре. И это правильно – команды примерно равны. Рух проявил себя интереснее Колоса в первом туре, однако даже по ходу матча с Металлистом в глаза бросалась нестабильность. Ковалевцы имеют немного более сбалансированный состав, однако играют банально.

Наиболее вероятным итогом данной встречи кажется ничья.

Верес – Ворскла

Верес за зиму провел небольшое обновление состава, без фанатизма. Также были проведены объемные сборы и сделаны определенные перестановки в руководящем звене. В общем, в ровенском царстве царила стабильность, поэтому в поединке с Черноморцем все ожидали уверенную победу "народного клуба" – впрочем, вместо этого произошло громкое фиаско. Одесситы разбили подопечных Юрия Вирта со счетом 3:1.

С другой стороны, ничего удивительного не произошло. Верес патологически уязвим в родных стенах – в шести домашних матчах коллектив набрал всего одно очко и пропустил 11 голов. Общая картина также ужасна: в восьми последних поединках УПЛ ровенчане потерпели семь поражений, причем пять из них – подряд. А на старте сезона клуб даже шел в зоне еврокубков...

Вересу сегодня нужно добыть хотя бы ничью, ведь зона вылета уже совсем рядом. Но удастся ли сделать это в противостоянии с Ворсклой? Учитывая старт "зелено-белых" во втором круге чемпионата, такой результат кажется вполне возможным. Команда Виктора Скрипника получила неплохое усиление зимой, а за 17 минут первого тайма против Зари на табло горели 2:0 – впрочем, луганчане забили трижды и победили.

Можно было бы сказать, что произошла трагедия (соперник забил дважды в компенсированное время), однако все было логично. Заря доминировала после перерыва. Довольно типичная история для подопечных Виктора Скрипника – в текущем сезоне они регулярно проваливают хотя бы один из таймов. С таким футболом о еврокубках уже и не мечтаешь (до них аж 9 очков) – здесь бы о выживании подумать. От зоны переходных игр "зелено-белых" отделяют всего два зачетных балла.

Кадровая ситуация

Травмированные: Марлисон (Ворскла)

Дисквалифицированные: Лукас Рамирес (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Верес – Ворскла

Верес: Когут – Балан, Вовченко, Маткобожик, Квасный – Клец, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, Пасич – Гайдучик

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Яворский, Кравец – Скляр, Юрченко – Родригес, Лопес, Сефери – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры и здесь не видят фаворита. Действительно, коллективы слишком уязвимы, чтобы смело ставить на победу кого-то из них. Вересу будет достаточно ничьей, за которую команда будет биться до последнего – а вот что ждать от Ворсклы, не знают и сами полтавчане.

Результативная ничья кажется достаточно вероятным итогом встречи, но в принципе здесь возможно все.

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