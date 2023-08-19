В рамках 4-го тура УПЛ 2023/24 Рух принимает Колос, Верес встретится с Ворсклой, а Металлист 1925 – с Минаем. Анонс и прогноз букмекеров на матчи подскажет "Футбол 24".

Рух – Колос

Матч Рух – Колос состоится сегодня, 19-го августа, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Рух стартовал в сезоне с трех побед с суммарным счетом 7:2, причем соперники были серьезными – Заря, Ворскла и Полесье. Сценарий этих матчей выглядел примерно одинаково. Львовяне выдерживали равный первый тайм, резко добавляя после перерыва и непременно дожимая оппонента. При таком футболе особенно выделялся Климчук, у которого 3 гола, 2 ассиста и заработанные на себе две желтые карточки для центрбека Зари.

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Как следствие, Рух стали называть открытием сезона, однако об этом говорить рано. Пока что команде очень везло с условиями. В случае с победами над Зарей и Ворсклой огромное значение сыграла лучшая физическая готовность львовян ("зелено-белые" вообще приехали выхолощенными) – плюс, у соперников были кадровые проблемы, а их рисунок игры оставлял много пространства. Да и в целом луганчане с полтавчанами обороняются так себе.

Когда же пришлось встретиться с более-менее сбалансированным коллективом (Полесье), Рух выглядел не столь убедительно. Да, удалось забрать второй тайм, но моментов создали мало – а под конец встречи подсели уже и подопечные Виталия Пономарева. Если бы не ошибка Бойко на 90-й минуте, то в Житомире раскатали бы ничью. Хотя за умение дожимать "желто-черные" действительно заслуживают респект.

Колос тоже начал сезон довольно перспективно. Команда Ярослава Вишняка набрала семь очков, одолев Черноморец и Верес, а также раскатав нули с Оболонью. За этот период ковалевцы не пропустили ни одного гола, забив по два в ворота одесситов и ровенчан. Что наиболее важно, такие результаты удается добыть при осмысленном футболе.

"Хлеборобы" в новом сезоне перестроились в схему 3-4-2-1, добавив в интенсивности прессинга и единоборств. Есть попытки прогресса при игре на мяче – Колос стал дольше держать его. Тем не менее, пока что этот прогресс еле заметен. В поединке с Вересом, например, команда выдавала 2,68 передач за владение (то есть, было много потерь и быстрых завершений атаки).

Да и общий рисунок игры остается традиционным для Колоса. Подопечные Ярослава Вишняка охотно садятся в компактный средний блок, навязывают жесткую борьбу и наказывают на контратаке (или со стандарта). Моментов в матчах ковалевцев крайне мало с обеих сторон, хотя стоит отметить неплохую работу Колоса в завершающей фазе. Словом, Руху сегодня будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Колос

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Сапуга, Притула, Эдсон – Квасница, Климчук, Рунич

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Ореховский, Богданов, Цуриков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Рух фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу львовян – 2.42, в то время как на триумф Колоса дают аж 3.50. Ничью оценили коэффициентом 3.15.

Специалисты не питают надежды на результативный футбол. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.63, аналогичный тотал меньше – 1.47. Гол Юрия Климчука умножит вашу ставку на 2.75, а Дениса Безбородько – на 3.20.

Верес – Ворскла

Матч Верес – Ворскла состоится сегодня, 19-го августа, на ровенском стадионе "Авангард". Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Верес в новом сезоне остается без побед, потерпев поражения от Полесья и Колоса. Учитывая максимально скромное усиление и потерю Пасича, ровенчан записали в борьбу за выживание – и пока такой сценарий кажется вполне вероятным. Сергей Лавриненко пытается поставить "народному клубу" футбол с активной работой на мяче, с длительными владениями и нормальным количеством касаний в штрафной, но моментов слишком мало.

Команда очень слабо выглядит при попытках атаковать, однако при работе без мяча все гораздо перспективнее. Верес демонстрирует очень высокую интенсивность прессинга и единоборств, а также умело обороняется в среднем / низком блоке – даже Шахтер не справился с тактикой Сергея Лавриненко. От этого можно отталкиваться, поэтому списывать ровенчан с УПЛ уже сейчас неправильно. Наоборот – очень интересно посмотреть, как будет развиваться этот проект по ходу чемпионата.

Ворскла во многих аспектах является зеркалом Вереса. Здесь такие же проблемы с глубиной состава и такая же бледная атака, а интенсивность без мяча может достигать колоссальных показателей – против Зари было 9,8 дуэлей за минуту (в УПЛ уже 6,0 считается очень высокой цифрой). В обороне полтавчане даже слабее, ведь их защитную линию рвет в клочья любой коллектив. Она медленная и очень привозная – Заря одними только лонгболами организовала 4 выхода один на один до перерыва.

Интенсивности без мяча для успеха мало. Ворскла проиграла три из четырех матчей на старте сезона, праздновав победу только в "домашке" с Дилой – да и то благодаря голу в компенсированное время. Впрочем, стоит отметить, что полтавчане забивают в каждом поединке, причем это не какие-то случайные мячи. Да и вообще команда прибавляет во вторых таймах, поэтому с физикой и интеллектом проблем у команды нет. Посмотрим, хватит ли этого в матче с Вересом.

В целом же полтавчане очень уязвимы. Исправить ситуацию до конца трансферного окна почти нереально, поэтому появление разговоров о возможном уходе Виктора Скрипника не удивляет. У него слишком мало игроков и слишком слабая оборона – это выводит коуча из равновесия настолько, что тот даже перестал общаться с прессой.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ющишин, Дахновский (Верес)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Ворскла

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – Близниченко, Сикейра, В. Шарай – Марусич

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупский – Скляр, Павлюк – Фелипе, Юрченко, Кане – Степанюк

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Ворсклу фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу полтавчан – 2.38, в то время как на триумф Вереса дают аж 3.05. Ничью оценили коэффициентом 3.50.

Специалисты не питают надежды на результативный футбол. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.02, аналогичный тотал меньше – 1.82. Гол Руслана Степанюка умножит вашу ставку на 3.20, а Максима Марусича – на 3.50.

Металлист 1925 – Минай

Матч Металлист 1925 – Минай состоится сегодня, 19-го августа, на стадионе "Левый берег" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Металлист 1925 может похвастаться невероятной для нынешней УПЛ ачивкой – харьковчане почти никого не потеряли за лето, что уже расценивается как усиление. Да и трансферы были проведены довольно качественные. Тут тебе и форвард Сидоров, переход которого создал целую сагу, и забивной атакующий хав Юсов из Черноморца, и бразильский вингер Ари.

В первых двух матчах эти футболисты выглядели достаточно перспективно, но Металлист 1925 потерпел два поражения. Окей, проигрыши Шахтеру не считаются (хотя Верес показал, что с "горняками" можно играть) – но поражение от Александрии оказалось полным провалом! В первом тайме команда Эдмара не реализовала три убийственные контратаки, а после перерыва не провела ни одного удара. За весь матч их было всего три.

Александрия тоже много не создала, однако это больше говорит об уровне подопечных Руслана Ротаня. Следующий же тур Металлист 1925 пропустил, согласившись перенести встречу с Динамо – может, это и к лучшему. Харьковчане получили время на детальную подготовку под очень серьезного соперника. Посмотрим, сделал ли Эдмар выводы из предыдущих неудач.

Минай пока что идет без побед, однако ничего страшного пока не случилось. Разгром от Динамо прошел при максимально симпатичном футболе (можно было вместо 1:4 сыграть 2:2), а с СК Днепр-1 команда сыграла на равных – результативная ничья оказалась справедливой. Из провалов был разгром от ЛНЗ, хотя до перерыва ничего не предвещало беды. Сказалась усталость от длительных переездов и потеря основного голкипера).

Владимир Шаран поставил довольно качественную игру без мяча. В переходных фазах Минай тоже остается опасным. В целом, стоит отметить "лис" и их коуча за стабильность – команда не демонстрирует феерии и не претендует на пафосные прозвища, но остается максимально неприятной даже для грандов. Во втором сезоне подряд. Словом, Металлисту 1925 сегодня будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кемкин, Воробчак, Колесник – Бычек

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Минай

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Е. Ткачук, Безуглый, Капинус – Вачиберадзе, Габелок, А. Ткачук – Русин, Сидоров, Юсов

Минай: Бандура – Чуев, Немчанинов, Кравчук – Солдат, Витенчук, Петько, Булеза – Гечев, Твердохлеб – Одарюк

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Металлист 1925 однозначным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу харьковчан – 2.17, в то время как на триумф Миная дают сумасшедшие 3.70. Ничью оценили коэффициентом 3.30.

Специалисты не питают надежды на результативный футбол. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.40, аналогичный тотал меньше – 1.55. Гол Алексея Сидорова умножит вашу ставку на 3.00, а Егора Твердохлеба – на 3.50.

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