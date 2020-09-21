"Наша ошибка была в том, что мы пропустили два гола в начале игры и после этого пришлось изменить игру и делать замены.

Противоречивый ассист Селезнева в видеообзоре матча Рух – Колос – 1:2

Игроки потихоньку возвращаются в оптимальную физическую форму, но очень медленно. Когда выпадают основные игроки, то очень трудно готовить команду. У нас продолжается поиск футболистов. Как оно будет – увидим", – цитирует Ивана Федыка официальный сайт Руха.

Напомним, Колос на выезде победил Рух со счетом 2:1 и временно поднялся на третью строчку в УПЛ, львовяне пока занимают предпоследнее место.

Колос полурезервным составом удержал победу над Рухом – Селезнёв отметил возвращение в УПЛ ассистом из офсайда