Рух в конце трансферного окна понес важную кадровую потерю, попрощавшись с Евгением Пастухом. Арендованный у Карпат центрхав вернулся в стан "львов" и за 700 тысяч евро был продан ЛНЗ. Также "желто-черные" могли распрощаться с Романом, который уже отправился в Лехию – впрочем, поляки оказались недовольны его физической формой и не стали выплачивать первый транш за трансфер.

Рух пожалуется в ФИФА и УЕФА из-за сорванного трансфера – львовяне хотят компенсацию

В итоге львовяне отозвали Виталия обратно. При этом сам фулбек провел очень сильный матч за молодежную сборную, поэтому выводы в Гданьске кажутся очень странными. В конце концов, Рух вернул из аренды Квасницу, что немаловажно перед стартом осенней части чемпионата.

Подопечные Ивана Федыка тотально провалили старт УПЛ. Тяжелая победа над Полтавой в первом туре не в последнюю очередь стала возможной благодаря "левому" удалению в составе соперника – а затем случилось три подряд поражения. Разгром от резервистов Динамо (1:5) еще можно понять, но безапелляционное фиаско с Оболонью (1:2) и Металлистом 1925 (0:2) явно насторожило руководство.

Эпицентр же проиграл все четыре матча в элите, однако тут есть уважительная причина – дебютант УПЛ встретился с Динамо, Шахтером, Колосом и ЛНЗ. Эти соперники слишком сильны для подопечных Сергея Нагорняка. Клуб сознательно принял решение как можно сильнее довериться героям Первой лиги, чтобы отблагодарить за прорыв, однако уже на старте сезона пришлось срочно усиливаться.

Еще перед международной паузой за каменчан успели дебютировать Супряга и центрхав Себерио. За время затишья в команду пришли Джеовани (центральный полузащитник из Портимоненсе) и правый фулбек Кирюханцев. Впрочем, кроме кадровых вопросов, остаются и тактические – Сергей Нагорняк явно тяготеет к агрессивному футболу и пытается прессинговать даже Динамо, однако конвертировать агрессию в результат не получается.

"Автобус" сдерживал топов лучше, однако Эпицентру очень нужны победы. Значит, надо атаковать – и это очень плохо в условиях лиги, где все строится вокруг контратак. Словом, работы у тренерского штаба много, однако для этого в УПЛ и выходили.

Кадровая ситуация

Травмированные: Слюбык (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Эпицентр

Рух: Герета – Копина, Холод, Слюбык, Роман – Пидгурский – Квасница, Слюсар, Притула, Алмазбеков – Фаал

Эпицентр: Билык – Кирюханцев, Григоращук, Мороз, Климец – Миронюк, Запорожец – Хоакинет, Демченко, Беженар – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Букмекеры и большинство экспертов не верят в Эпицентр. Слишком уж уязвимы каменчане (или дунаевцы) в переходных фазах, а идти вперед надо любой ценой. Этот факт облегчает Руху дело, хотя с контратаками против других клубов у львовян не сложилось.

Особенно тревожит повреждение Слюбыка, без которого "желто-черные" развалились, проиграв Металлисту 1925. От его готовности будет зависеть очень многое. Как бы там ни было, ожидаем тяжелый матч для галичан – на итоговый результат не поставим, но тотал меньше 2,5 в этой встрече читается, как букварь

