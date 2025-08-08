Рух – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ
Рух и Динамо встретятся во втором туре УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".
Матч между Рухом и Динамо состоится во Львове 8 августа. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени
Рух – Динамо: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ
Матч Руха и Динамо можно посмотреть в прямом эфире. Онлайн-трансляция доступна на MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV.
Стартовые составы:
Рух: Герета, Холод, Слюбик, Копина, Лях, Пидгурский, Пастух, Притула, Фал, Китела, Алмазбеков.
Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Яцык, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар, Михайленко.
