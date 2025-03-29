Рух и Динамо встретятся в матче 22-го тура УПЛ, который состоится 29 марта 2025 года. Смотрите стартовые составы команд и онлайн-трансляцию игры на "Футбол 24".

Матч 22-го тура Рух – Динамо начнется в 18:00. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть вживую на MEGOGO и Setanta Sports при наличии подписки.

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Стартовый состав Руха: Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод – Китела, Пидгурский, Притула, Пастух, Роман – Климчук, Карабин.

Стартовый состав Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Добавим, что поединок первого круга между Динамо и Рухом завершился безголевой ничьей. Сейчас киевляне возглавляют турнирную таблицу с 51 очком, а "желто-черные" с 26 баллами на девятой позиции.

Рух – Динамо: анонс матча УПЛ