В среду, 2 апреля, Рух будет принимать Динамо в матче четвертьфинальной стадии Кубка Украины 2024/25. Стартовые составы команд и ссылки на трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Рух – Динамо начнется в 18:00 на стадионе Арена Львов во Львове. Вживую встречу можно посмотреть на канале УПЛ ТВ. Главные события игры опишет и "Футбол 24" в текстовой трансляции.

Рух – Динамо: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

Динамо и Рух в субботу, 29 марта, встречались в 22 туре УПЛ, а теперь поборются в кубковом матче. Предыдущую игру киевляне выиграли со счетом 2:0. Стоит заметить, что для львовян выход в четвертьфинал является лучшим достижением в Кубке Украины. Ранее Рух играл только на стадии 1/8 финала. Главным арбитром матча будет Виталий Романов из Днепра.

Стартовые составы:

Рух: Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод – Роман, Китела, Рябов, Слюсар – Пастух, Карабин – Климчук

Динамо: Моргун – Караваев, Биловар, Дячук, Вивчаренко – Рубчинский, Бражко – Волошин, Брагару, Пихаленок – Герреро

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