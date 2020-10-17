"Тяжелый получился матч. Очень мало было отдыха и времени на восстановление после матчей сборной. Но мы справились. Хорошо провели первый тайм, забили нужный нам мяч. А в первые 15 минут второго был непонятный сумбур, но потом выровняли игру. Хорошая победа на выезде, три очка.

Рух – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

За такой клуб, как Динамо, в каждом матче нужно выходить и играть. Это наш долг. Не только я, а вся команда бегала, боролась на каждом участке поля и одержала победу. Рух – молодцы. Они пытаются играть в футбол, а не просто бьют мяч вперед. Соперник играл компактно, закрыто. Мы расшатывали и взламывали оборону. Цыганков отдал хороший пас – забили", – поделился Шапаренко в эфире Тур Online.

Напомним, Динамо без особых трудностей переиграло Рух (2:0) в матче 6-го тура УПЛ, а уже через три дня начнет выступления на групповом этапе Лиги чемпионов поединком с Ювентусом.

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