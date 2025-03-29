"Месть за ничью в 1-м круге? Мы выходили на поле не мстить и не реабилитироваться, а играть. Для нас каждый матч очень важен. Сегодня игра была достаточно непростая, учитывая, что большая группа футболистов была привлечена в ряды сборных. Тренировались 10 полевых игроков, мы подключили молодых исполнителей из команды U-19, чтобы они немного почувствовали атмосферу первой команды и требования, которые мы выдвигаем. Смотрели на нашу молодежь, что подрастает, и готовились к поединку с Рухом. Мы собрались все вместе и провели первую тренировку в полном составе только 27 марта.

Роскошный ассист и гол Буяльского в видеообзоре матча УПЛ Рух – Динамо – 0:2

Для нас сегодняшний поединок был очень непростым, я благодарю игроков за то, что они полностью отдавались на футбольном поле, выполняли наставления, которые мы давали перед матчем, контролировали игру и могли доводить счет до крупного.

Юбилей Буяльского (350-й матч за Динамо – прим.)? Можно играть для количества, а можно – для качества. Я никогда не считал, сколько матчей сыграл. Для меня была важной каждая следующая игра. И с таким настроением я готовился и выходил на поле. Опыт, который получаешь в матчах, должен быть твоим багажом, но, чтобы быть убедительным, нужно прежде всего каждый день побеждать самого себя. Мы все строим планы на завтра, а побеждает тот, кто действует уже сегодня. Я рад за Виталия, дай ему бог стать лучшим игроком клуба с наибольшим количеством матчей. Я буду счастлив от этого, если его действия будут идти на пользу команде.

Кубок Украины? Для нас каждая игра почти как кубковая, и мы так же готовимся. Самый важный матч – следующий, с таким настроением мы и будем подходить к следующей встрече. В оптимальной форме, в оптимальном составе, который будет готов, и, безусловно, с настройкой только на победу.

Отсутствие Бражка? Он готов играть и вышел бы сегодня на поле, но вы должны понимать, что сыграть 25 марта за сборную, потом добираться в Украину, готовиться к матчу всего два дня, а 29-го уже играть – это очень сложно. Повторюсь, он бы вышел сегодня, если бы не вынужденная замена, связанная с травмой, которую получил Денис Попов. Бражко готовится к каждой игре", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Динамо легко обыграло Рух и сохранило отрыв – Буяльский шикарно ассистировал Ванату и забил сам