"Мне кажется, у Динамо в игре с Рухом проблем возникнуть не должно, несмотря на то, что у киевлян было много сборников. Да, была большая нагрузка в сборной, но для футболистов всегда было лучше играть, чем тренироваться, поэтому проблем с кондициями у игроков Динамо возникнуть не должно.

Рух – Динамо: стартовые составы команд

Уверен, что динамовцы в выездном матче постараются быстро решить все вопросы в игре с Рухом, а потом будут думать о Ювентусе и Лиге чемпионов", – поделился Орбу в комментарии Команда№1.

Напомним, поединок 6-го тура Рух – Динамо состоится уже сегодня, 17 октября, начало в 17:00. Киевляне возглавляют турнирную таблицу с 11 очками, тогда как Рух с 2 пунктами является аутсайдером чемпионата.

"Дайте мне любого – порву": Беседин – об угрозе 4-летней дисквалификации, жесте Суркиса и позитиве от Луческу