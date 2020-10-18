Рух – Динамо: InStat назвал лучшего игрока матча УПЛ
Аналитический ресурс InStat определил самого полезного игрока поединка между львовской и киевской командами.
Полузащитник киевлян Виктор Цыганков признан самым полезным игроком матча против Руха (2:0), сообщает издание Zbirna.com.
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Рейтинг эффективности его игры составил 323 балла. К слову, в тройку лучших футболистов матча также вошли Карлос Де Пена (312 баллов) и Сергей Сидорчук (310 баллов).
Напомним, Динамо в 6-м туре УПЛ на выезде победило Рух (2:0) и с 14 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, львовяне с 2-мя пунктами – предпоследние. Уже в ближайший вторник, 20 октября, подопечные Луческу стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов домашним поединком против Ювентуса. Начало матча в 19:55.
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