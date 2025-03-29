Матч во Львове можно считать центральным в туре не только из-за статуса команд, а и из-за высокой вероятности сенсации. Ее обеспечивает форма Динамо после зимней паузы – киевляне убедительно сыграли только с Карпатам (хотя и там были нюансы), а остальные три матча оказались сплошным разочарованием. Подопечные Александра Шовковского расписали результативные ничьи с Ворсклой и Зарей, чудом не разделив очки с ЛНЗ.

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Все три этих поединка вполне могли завершиться поражениями "бело-синих". Динамовцы выглядели ужасно под прессингом, еще хуже оборонялись на стандартах и при кроссах, а также пропускали большое количество контратак. Команда откровенно теряла контроль над игрой, хотя она может действовать иначе – в каждом из матчей киевляне имели отрезок в 30-40 сильных минут, с эффектными комбинациями быстрым возвращением мяча и с голами.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 22-го туру УПЛ 2024/25 між Рухом і Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Віталія Пономарьова – 9,40. На тріумф підопічних Олександра Шовковського фахівці дають 1,41.

Столичному коллективу очень повезло, что Шахтер тоже провел две ничьи, потому что разрыв между грандами мог сократиться до шести зачетных баллов при игре "горняков" в запасе. А так у Динамо остается +10 за девять туров до конца – вот только это не значит, что можно и дальше катать ничьи с середняками. Так и до разговоров о "картонном чемпионе" можно докатиться.

Но мог ли Александр Шовковский что-то радикально изменить за время международной паузы? Из футболистов основного ростера в команде оставались только Попов, Дячук, Биловар, Кабаев, Дубинчак и Караваев, а также травмированные Пихаленок и Волошин – их готовность к поединку с Рухом остается под вопросом. Все остальные разъехались по сборным.

Это – шанс для Руха, у которого в сборные отправлялся только Роман. Виталий Пономарев в течение двух недель целенаправленно готовил основу к Динамо, отыграв два спарринга (в частности, одолев ЮКСУ). Особое внимание тренерский штаб уделял физическим нагрузкам, поэтому бегать львовяне готовы. Встреча с киевлянами в первом круге, кстати, завершилась эффектной ничьей – тот поединок стал одним из лучших в осенне-зимний период УПЛ.

Впрочем, то был совсем другой Рух. С Сычем, Краснопиром, Федором и Квасницей. Нельзя сказать, что без них состав "желто-черных" стал слабым, а футбол скатился до уровня аутсайдеров – но первые четыре тура после зимы оказались тяжелыми для просмотра. Рух очень мало создавал, а единственную победу одержал над Ингульцом благодаря пенальти, реализованном на 9-й компенсированной минуте.

Остальные три тура принесли львовянам "сухие" поражения (от Ворсклы, Зари и ЛНЗ). В общем, в первых четырех турах после возобновления сезона команда забила один гол, пропустив четыре. С такой статистикой даже о ничьей с Динамо мечтать трудно – впрочем, киевляне всегда умеют "удивлять". В конце концов, на грандов настроиться легко.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сапуга – Пихаленок (под вопросом), Волошин (под вопросом), Тымчик, Лучкевич

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Динамо

Рух: Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод – Роман, Пидгурский, Притула, Ременяк – Пастух, Карабин – Климчук

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Динамо – очевидный фаворит, но последние матчи не позволяют уверенно ставить на победу гранда. Ворскла, например, шла в зоне вылета и едва не прибила киевлян. У Руха состав точно не слабее, и он не ездил по сборным.

Впрочем, ужасная результативность львовян не позволяет поставить на большое количество голов во встрече. Вряд ли команды пробьют тотал больше 2,5. На конкретный же результат не поставим, потому что здесь все решит рандом. Динамо приучило полагаться на счастливый случай, а не на свой футбол.

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