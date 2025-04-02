Команды встречались в рамках чемпионата всего пять дней назад. Динамо удалось удивить фанов – после очень неубедительных четырех туров киевляне выдали фантастический первый тайм с Рухом. Тайм, от которого даже нейтральные фаны могли получить удовольствие.

Ванат в Англию: журналист подтвердил интерес к звезде Динамо со стороны претендента на выход в АПЛ

Там были и гениальные передачи Буяльского, и красивые комбинации, и топовая игра Шапаренко, а Ярмоленко действовал как будто молодой. "Бело-синие" просто не заметили оборону львовян, хотя осенью компактный низкий блок Виталия Пономарева сдержал Динамо, Шахтер, Александрию, Полесье и Кривбасс. На сей раз Рух много бегал, но вообще не мог отобрать мяч.

Столичный гранд оформил 2:0 до перерыва, а затем спокойно работал по счету. Рух же во втором тайме особой мотивации не имел – тренерский штаб постепенно снимал лидеров, а игроки берегли силы на значительно более важный четвертьфинал Кубка. И все равно поединок мог и должен был завершаться разгромом.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 1/4 фіналу Кубка України 2024/25 між Рухом і Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Віталія Пономарьова – 7,40. На тріумф підопічних Олександра Шовковського фахівці дають 1,52.

Очевидно, что желающих поставить на Рух в четвертьфинале будет немного. Тем не менее, списывать хозяев до стартового свистка не следует. Все были так поражены игрой Динамо в первом тайме, что не заметили определенных достоинств львовян.

В частности, до перерыва "желто-черные" неплохо прессинговали, заставляя Нещерета выносить мяч наугад. Проблемы под давлением стали тенденцией для Динамо в матчах 2025 года – и эти трудности выливались в моменты соперников, голы и ничьи.

Кроме того, Михавко в первом матче едва не привез пенальти, да и вообще количество ошибок Тараса оставалось большим. Правда, во втором тайме центрбек "бело-синих" пришел в себя и выдал топовый перфоманс. С другой стороны, следует отметить работу тренерского штаба при обороне на стандартах – Динамо изменило структуру, насытив зону в плоскости ворот 8-9 футболистами. Привозов на угловых уже не было.

Но будет ли работать вся эта красота сегодня в условиях ротации? Вряд ли она будет массовой, однако Александр Шовковский всегда проводит замены, чтобы равномерно распределить нагрузку. Прямо сейчас кажется очевидным появление Бражко, которому нужно набирать форму – хотя его перфоманс в молодежке доказал, что Владимир остается проблемой в роли опорника.

Также следует ожидать выхода Вивчаренко, ведь в первой встрече стартовал Дубинчак. Возможно, изменения увидим и в центре защиты – две игры за пять дней стали бы большим риском для травматичного Попова. А вот перестановки на других позициях могут нарушить идиллию в атаке Динамо.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сапуга – Тымчик

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Динамо

Рух: Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод – Роман, Пидгурский, Притула, Ременяк – Пастух, Карабин – Климчук

Динамо: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – Динамо в полуфинале

Динамо остается фаворитом, однако Кубок – это не чемпионат. Это в УПЛ львовяне никуда не поднимутся и не вылетят, а после провала в первом тайме с Динамо команда может забыть о втором. Сегодня все будет иначе.

Виталий Пономарев точно должен сделать выводы из предыдущего поединка, а его подопечные будут играть с большей самоотдачей. Вероятно, Рух попытается закрыться в "автобусе" и перетерпеть стартовые 30-45 минут, а после перерыва попытается сыграть агрессивнее, с прессингом и контрпрессингом на чужой половине. Ну или же наоборот.

Вот только есть несколько но. Во-первых, Рух проиграл четыре из пяти матчей после зимней паузы, забив всего один гол – Ингульцу, с пенальти, на 90+7-й минуте. Этот поединок стал единственным победным для львовян. Во-вторых, Динамо под руководством Александра Шовковского проиграло лишь один матч за полтора года (без учета еврокубков).

В-третьих, даже в провальных поединках в начале 2025-го киевляне демонстрировали отрезки феерического доминирования. "Бело-синие" до сих пор остаются сильнейшей командой УПЛ, способной добывать положительный результат даже при самых неблагоприятных условиях. Именно поэтому мы ставим на проход столичного гранда.

Александрия – Шахтер: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины