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Рух – Черноморец: на трибунах заметили VIP-гостя, или Как тренер Динамо мотивировал львовский клуб на победу

00:10 51 Читати українською
Рух – Черноморец: на трибунах заметили VIP-гостя, или Как тренер Динамо мотивировал львовский клуб на победу
Олег Лужный и Григорий Козловский / Фото ФК Рух

Рух пользуется большой популярностью не только в обычных болельщиков, а и в футбольных знаменитостей.

 

Рух уверенно переиграл одесский Черноморец и закрепился на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги.

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Львовяне не имели права упасть лицом в грязь, ведь с трибун за ними наблюдал Олег Лужный. Трудно сказать, тренер Динамо посетил матч из-за своих дружеских отношений с президентом Руха Григорием Козловским, или по какой либо другой причине.

Интересно, что в это время Динамо проводило спарринг с Кристаллом, в котором разгромило соперника (6:0).

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Теги
Рух - Черноморец Первая лига Олег Лужный Григорий Козловский Рух Рух
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