Рух и Черноморец расписали яркую ничью в 14-м туре украинской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Главным героем первого тайма стал Юсов, который довольно легко оформил дубль. Но Рух не собирался сдаваться и после перерыва оформил камбэк. Сократил отставание Рунич, а поставил точку во встрече Карабин.

Рух расписал боевую ничью с Черноморцем – львовяне оформили камбек с 0:2 и завершили год вне зоны вылета