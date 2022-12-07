Рух – Черноморец – 2:2 – видео голов и обзор последнего матча УПЛ в 2022 году
16:31 - Читати українською
Рух и Черноморец расписали яркую ничью в 14-м туре украинской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
62’ Василий Рунич
84’ Ярослав Карабин
Дмитрий Юсов 25’
Дмитрий Юсов 35’
25’ Дмитрий Юсов
35’ Дмитрий Юсов
62’ Василий Рунич
84’ Ярослав Карабин
Главным героем первого тайма стал Юсов, который довольно легко оформил дубль. Но Рух не собирался сдаваться и после перерыва оформил камбэк. Сократил отставание Рунич, а поставил точку во встрече Карабин.
Рух расписал боевую ничью с Черноморцем – львовяне оформили камбек с 0:2 и завершили год вне зоны вылета
Последний поединок украинской элиты в году завершился боевой ничьей 2:2. Рух набрал 14 зачетных баллов и поднялся на 12 место в турнирной таблице. У Черноморца теперь есть 11 пунктов в активе, он идет на предпоследней строчке.
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