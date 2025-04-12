В рамках 24-го тура УПЛ 2024/25 Рух принимает Александрию, а Оболонь сыграет с Черноморцем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Александрия

Рух неделю назад удержал скандальную победу над Колосом. Арбитр ошибался в обе стороны – ковалевцы дважды требовали пенальти, а львовяне потеряли Слюсара. Денису разбили нос с подозрением на сотрясение, однако судьи даже фола там не увидели. Как следствие, участие защитника галичан в матче с Александрией остается под вопросом.

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Это была вторая победа "желто-черных" весной, однако первые действительно убедительная. Был еще триумф над Рухом, однако там единственный гол провели аж на 7-й компенсированной минуте. В Ковалевке же подопечные Виталия Пономарева создали больше моментов, да и игроки со скамейки запасных зашли в игру удачно – особенно стоит отметить нападающего Фаала. Как следствие, отрыв от зоны переходных матчей достиг восьми очков.

Уже сейчас поверить в возможный вылет Руха нереально, но для уверенности нужна еще одна победа. Вот только добывать ее придется в матче против Александрии – второй команды УПЛ. "Горожане" в день 77-летия клуба держится в четырех очках от Динамо, но более важным является 3-очковый гандикап над Шахтером. При игре дончан в запасе.

Уровень игры александрийцев весной выглядит достойным второго места. Подопечные Руслана Ротаня победили во всех матчах, кроме двух поединков с Шахтером – но и те встречи оказались классными (первый час "горожане" выиграли). Большинство побед были проведены на классе над слабыми оппонентами (иногда не без проблем), однако триумф над Кривбассом неделю назад подтвердил готовность побеждать сильных оппонентов. И подтвердил амбиции.

Кадровая ситуация

Травмированные: Слюсар (под вопросом), Сапуга – Шулянский

Дисквалифицированы: Калюжный (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Рух – Александрия

Рух: Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод – Роман, Эдсон, Пастух, Лях – Климчук, Карабин – Фаал

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк – Ващенко – Безерра, Мишнев, Шепелев Цара – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – победа Александрии

Александрия потеряла на этот матч Калюжного, которого заменить будет очень трудно. Это – шанс для Руха, у которого достаточно сильные переходные фазы. Да и в целом футбол подопечных Руслана Ротаня нельзя назвать таким, что не оставляет надежд сопернику.

Поверить в ничью или даже осечку "горожан" довольно легко, однако так говорили перед каждым предыдущим поединком. И все те игры завершались победами фаворита. Рух же пока выглядит сыроватым, поэтому поставим на очередную непростую победу Александрии.

Оболонь – Черноморец

Чрезвычайно важная битва за выживание. Черноморец после неожиданной победы над ЛНЗ покинул дно турнирной таблицы, приблизившись к зоне переходных матчей на расстояние трех очков. Столько же не хватает до выхода из четверки аутсайдеров, но одесситы отстают по дополнительным показателям. Пока можно только подняться в плей-офф, потеснив оттуда Оболонь – киевляне же рискуют опуститься в зону прямого вылета.

"Моряки" приятно удивляют после назначения Александра Кучера. Так, они потерпели разгром от Карпат, однако в первом тайме лучше играл именно Черноморец – а пропущенные голы стали следствием индивидуальных привозов. Зато с ЛНЗ коллектив победил заслуженно.

Следует отметить переход одесситов на схему с тремя центрбеками, благодаря которой Ракицкий получает хорошую подстраховку сзади и способен обострять впереди. Собственно, именно Ярослав выполнил ассист на Скибу – еще одно открытие весенней части УПЛ. Словом, за "моряками" наблюдать сейчас очень интересно.

Оболонь же в предыдущем туре одержал важную победу над Ингульцом, фактически отцепив петровцев от борьбы за выживание. Ожидать побед в других матчах было наивно – киевляне проиграли Шахтеру, Александрии и Заре, хотя единственным провалом стал разгром на КСК Ника. А так "пивовары" достойно сыграли с "горняками", дали яркий бой луганчанам, а перед международной паузой еще и сдержали Полесье.

Нынче же продемонстрировали хороший футбол маловато. Оболони нужна победа. На или хотя бы ничья. Посмотрим, как с этой задачей справятся подопечные Сергея Шищенко.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шпорн, Присяжнюк, Нету, Удод (все под вопросом)

Дисквалифицированные: Мороз – Хобленко

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Черноморец

Оболонь: Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов – Витенчук – Ильин, Груша, Черненко, Близниченко – Устименко

Черноморец: Рудько – Джарджу, Лацабидзе, Ракицкий – Бутко, Скиба, Билошевский, Кисель – Попов, Янаков – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Черноморец на подъеме, а Оболонь более-менее ровная. Делать какой-то прогноз на этот матч смысла нет. Все решит рандом.

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