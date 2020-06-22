Рух – Агробизнес: матч официально перенесен из-за случаев инфицирования во львовском клубе

Центральный матч 20-го тура Первой лиги не сможет состояться в запланированный срок.

ФК Рух отправил запросы в УАФ и ПФЛ с просьбой перенести поединок против Агробизнеса, который был запланирован на 23 июня. Руководство турнира удовлетворило просьбу львовян и перенесли встречу на 7 июля, сообщает официальный сайт клуба.

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Такое решение было принято руководством Руха из-за положительных результатов на COVID-19 в лагере "желто-черных".

В течение этой недели львовяне пройдут еще одно тестирование. Если результаты будут благоприятными, то первым официальным матчем для Руха в 2020 году должен стать выездной поединок против Николаева, который запланирован на 29 июня. Напомним, после 19-ти туров Рух лидирует в Первой лиге.

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