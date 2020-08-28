Французский Ренн всерьез заинтересован в приглашении защитника Ювентуса Даниэле Ругани, сообщает издание France Football.

"Работаем, чтобы завоевать Италию, Европу и мир": Роналду сделал амбициозное заявление перед началом нового сезона

Центральный защитник не входит в планы нового наставника туринцев Андреа Пирло. "Старая синьора" уже давно планировала расстаться со своим защитником, однако из-за травмы Джорджо Кьеллини вынуждена была оставить его в команде.

Французский клуб ведет переговоры с окружением Даниэле и надеется, что тот согласится на сокращение заработной платы в обмен на постоянную игровую практику. Ренн по итогам прошлого сезона Лиги 1 завоевал бронзовые медали чемпионата и вышел в Лигу чемпионов – именно это может стать весомой причиной для итальянца, чтобы присоединиться к Ренну. Кроме полноценного перехода французский клуб готов предложить договор аренды с правом выкупа.

Напомним, Ругани перешел в Ювентус в июне 2015 года из Эмполи за 5 млн евро. В прошлом сезоне провел за "бьянконери" 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро. К слову, кроме Ренна, к защитнику проявляют интерес Арсенал, Валенсия и Беневенто.

Інтрига з Роналду, хто покине Ювентус і причини запрошення екс-тренера Мілевського – перша прес-конференція Пірло