"Я действительно слышал о заинтересованности этих клубов, но никакой конкретики пока не поступало. Ко мне точно никто не обращался. Насколько я знаю, в клуб официальных предложений пока не поступало.

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Заинтересован ли я? Аустрия – большой клуб в Австрии, многие футболисты хотели бы выступать за нее и мне приятно, что есть интерес от этого клуба. Но у меня действующий контракт с Пафосом, мы набрали хороший ход и теперь у нас задача – попасть в еврокубки", – цитирует Рудько телеграмм-канал Шах и Шах.

Отметим, ранее СМИ сообщали об интересе к Артуру со стороны Аустрии, Штурма и нескольких турецких клубов, где украинский кипер входит в шорт-лист потенциальных приобретений зимой. Больше всего подписать Рудько хочет кипрский АПОЭЛ.

К слову, вратарь перебрался в Пафос из Динамо летом 2019-го. В текущем сезоне Артур оформил рекордную сухую серию в истории клуба (626 минут). Также в его активе 13 поединков в этой кампании.

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