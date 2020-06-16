Рудько вспомнил конфликт с Мораесом – дело чуть не дошло до драки

Бывший голкипер Динамо Артур Рудько рассказал о конфликте с Жуниором Мораесом, который едва не перерос в драку.

"Какие драки в Динамо? Может кто-то кому-то по морде и дал. Свидетелем таких инцидентов не становился. Наверняка они были – мужской коллектив, разозлились, "поговорили", на следующий день все ходят – обнимаются.

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У меня один конфликт был с Мораесом. Иницидент случился на тренировке во время ударов по воротам. Его "двойка" была, он пробил и уже шел. Была следующая "двойка", Макс Коваль в воротах стоял.

А у меня на тот момент такое состояние было, что заводился легко. Именно день такой выдался. Макс ждет удара с противоположной стороны, а Мораес добивает, и мяч рядом с головой Коваля пролетел. Я что-то крикнул ему, он в ответ – и все. Не разобрались в ситуации, словесная перепалка, дальше дело не зашло.

Возможности тогда не было, уже тренеры начали нервничать. Думал, сделаю все разумно: зайду после тренировки, лично поговорю, решу конфликт. Но в номере его не оказалось. А на следующий день он уже остыл, подошел и извинился", – поделился Рудько в интервью Sportarena.

Напомним, Рудько и Мораес выступали в составе киевского Динамо с 2015 по 2018 годы, после чего форвард перебрался в Шахтер. Добавим, что голкипер уже через год стал игроком кипрского Пафоса.

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