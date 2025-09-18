“В августе 2025-го Артур Рудько оказался в розыске ТЦК. 22 августа его задерживает ТЦК и доставляет его в ТЦК, оформляют штраф в размере 17 тысяч гривен. Далее он проходит ВВК и 31 августа Артура Рудько мобилизуют. Каким образом он договорился неизвестно, но его отпустили – возможно, собрать вещи.

Экс-голкипер Динамо и Шахтера пытался незаконно пересечь границу – уже проходит военную подготовку в ВСУ (ФОТО)

3 сентября Артур Рудько уже был с группой задержан на границе с Приднестровьем. На тот момент, когда Рудько был задержан, он уже был мобилизован. Он должен был проходить службу в воинской части", – сообщает Андриюк на YouTube канале Институт Футбольной Репутации.

Напомним, что Артур Рудько пытался незаконно выехать из Украины через границу с Приднестровьем. В Одесской области пограничники задержали авто, где среди пассажиров находился и Рудько. Сейчас бывший голкипер Динамо, Шахтера, Черноморца и Металлиста уже проходит базовую военную подготовку в ВСУ.

