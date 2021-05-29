Рудько стал обладателем приза "Золотая перчатка" в чемпионате Кипра
10:45 - Читати українською
Украинский легионер кипрского Пафоса Артур Рудько получил очередную награду.
Экс-голкипер Динамо Артур Рудько, который сейчас выступает за кипрский Пафос, стал обладателем приза "Золотая перчатка".
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В группе В чемпионата Кипра сезона 2020/21 украинец провел наибольшее количество сухих матчей.
В общем, в текущем сезоне Рудько сыграл за Пафос 38 поединков во всех турнирах. Голкипер пропустил 35 голов, а в 15 матчах удержал свои ворота на замке.
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