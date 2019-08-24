Рудько совершил несколько героических сейвов в первом матче за Пафос – видео удачного выступления экс-"динамовца"

Украинец Артур Рудько показал свое мастерство уже в первом матче за кипрский клуб.

Агент вратаря Александр Панков в своем Instagram опубликовал видео сейвов Рудько в игре против Саламины.

Рудько одержал волевую победу в своем дебютном матче за Пафос

Благодаря уверенной игре 27-летнего стража ворот Пафос одержал победу в стартовом матче чемпионата. В концовке встречи бывший голкипер Динамо совершил героический сейв, а уже через минуту Адам Немец отметился мячом, который и принес три очка команде.

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Напомним, Рудько присоединился к Пафосу этим летом после окончания контракта с киевским грандом.