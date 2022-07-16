Лех проиграл в первом матче чемпионата Польши 2022/23, а в составе действующего чемпиона вышли Артур Рудько и Георгий Цитаишвили. Читайте отчет о встрече и смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Чемпионат Польши 2022/23, 1-й тур

Лех – Сталь – 0:2

Голы: Влазло, 14, Домански, 64

Лех продолжил неудачную серию, уступив на этот раз в стартовом туре Экстраклясы. Первый гол соперник забил на 14 минуте – защитники забыли о Влазло, который на дальней стойке расстрелял Рудько. Лех упустил несколько хороших шансов к перерыву – помешали или голкипер Стали или несогласованность действий игроков атаки.

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После перерыва гости забили второй раз: после паса с фланга один из игроков остроумно пропустил на Домански, который точно пробил в дальний угол. На 74 минуте на поле вышел Цитаишвили, однако он также не помог отыграть хотя бы один мяч.

Таким образом, Лех временно опустился на дно турнирной таблицы (но не все сыграли свои матчи первого тура). Перед этим клуб из Познани был уничтожен в Лиге чемпионов Карабахом 1:5, а Рудько допустил ошибки в двух взятиях ворот. Добавим, что Сталь Мелец завершила прошлый сезон на 14 месте в Экстраклясе.

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