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Рудько: Предлагали сменить гражданство, но моя цель – сборная Украины

11 февраля 22:39 70 Читати українською
Рудько: Предлагали сменить гражданство, но моя цель – сборная Украины
Артур Рудько / Фото из открытых источников

Экс-голкипер киевского Динамо Артур Рудько, который сейчас защищает цвета кипрского Пафоса, рассказал о своей заветной мечте в футболе.

"Сборная Украины для меня это даже не мечта, а цель, к которой надо идти. Хочется работой заслужить вызов в сборную Украины. Когда я был в Динамо, мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран.

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Предлагали сначала меня заиграть за сборную, с последующей перспективой перейти в местный клуб. Были хорошие финансовые условия, но я отказался. Не могу представить себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран", – рассказал Рудько в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, Рудько – воспитанник киевского Динамо и провел в структуре клуба десять лет. В июле 2019 г. он в статусе свободного агента перешел в кипрский Пафос. В текущем сезоне за свою команду Артур сыграл 16 поединков, в которых пропустил 20 голов и еще в трех матчах оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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