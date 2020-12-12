Украинец продержал свои ворота "сухими" 626 минут, что является рекордом клуба, сообщает Instagram Пафоса.

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Серия Рудько началась еще 28 сентября в матче против никосийского Олимпиакоса (1:2). После этого он шесть матчей подряд не пропускал, пока 6 декабря команда не расписала ничью с Эрмисом (1:1). Уже в следующем туре Рудько снова сыграл идеально и начал новую серию – 0:0 с АЕКом Ларнака.

Добавим, что 28-летний голкипер и близко не имел таких показателей в составе Динамо, где за все время (2016-2019) максимум было два "сухих" матча подряд.

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