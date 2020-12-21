Украинский легионер кипрского клуба решил, что от добра добра не ищут.

Экс-голкипер киевского Динамо Артур Рудько продолжил сотрудничество со своим клубом.

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28-летний вратарь продлил соглашение с Пафосом сроком на 1 год, сообщает официальный сайт кипрского клуба. Новое соглашение украинца с командой Дмитрия Михайленко рассчитано до лета 2022 года.

Интересно, что ранее Рудько попал в список интересов кипрского АПОЭЛа, Аустрии и Штурма из Австрии и нескольких турецких клубов, однако решил остаться в Пафосе, где признавался лучшим голкипером чемпионата Кипра по итогам второй половины прошлого сезона и по итогам первой половины текущего.

Напомним, Рудько стал игроком Пафоса летом 2019-го. В текущем сезоне Артур оформил рекордную сухую серию в истории клуба (626 минут). На его счету 13 сыгранных матчей.

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