Рудько одержал волевую победу в своем дебютном матче за Пафос

Экс-голкипер Динамо Артур Рудько удачно начал свои выступления в чемпионате Кипра.

Чемпионат Кипра, 1 тур

Саламина – Пафос – 1:2

Голы: Онуегбу, 85 – Бериго, 44, Немец, 90

Команда украинца открывала сезон 2019/20 гостевым матчем против Саламины. Пафос смог выйти вперед в концовке первого тайма благодаря усилиям француза Бериго. Рудько и компания долго удерживали ворота "сухими", однако на 85 минуте Онуегбу, казалось, вырвал ничью для хозяев.

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Героем Пафоса стал опытный форвард Адам Немец. 32-летний словак принес победу своей команде под занавес матча. 2:1 – Рудько удачно дебютирует за кипрский клуб после своего летнего перехода с Динамо на правах свободного агента.

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