Рудько назвал пять команд УПЛ, которые были бы лидерами чемпионата Кипра

Украинский голкипер Пафоса Артур Рудько признался, почему перешел в клуб с чемпионата Кипра.

"Это попытка реанимации моей карьеры. Моя цель вернуться в Лигу чемпионов и попасть в национальную сборную. Когда поступило предложение из Кипра, я сразу согласился. Поскольку два года был без игровой практики. Это трудно.

Рудько признан лучшим голкипером чемпионата Кипра

У нас команды сильнее, чем на Кипре. Здесь есть АПОЭЛ – местный гранд. Но я уверен, что Динамо, Шахтер и Заря обыграли бы эту команду, а, например, Александрия и Десна – могли бы побороться за победу. Что касается финансов – здесь есть деньги, сюда приезжают много квалифицированных футболистов. Конечно не молодые, но запросы у них не маленькие. Честно признаюсь, думал, что чемпионат слабый, но когда поиграл, изменил свое мнение", – сказал Рудько в интервью блогу "Все о Вратарях".

Напомним, Рудько – воспитанник киевского Динамо и провел в структуре клуба десять лет. В июле 2019 он в статусе свободного агента перешел в кипрский Пафос. В текущем сезоне за свою команду Артур сыграл 20 поединков.

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