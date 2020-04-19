toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Рудько назвал пять команд УПЛ, которые были бы лидерами чемпионата Кипра

21:19 49 Читати українською
Рудько назвал пять команд УПЛ, которые были бы лидерами чемпионата Кипра
Артур Рудько / фото: ФК Пафос

Украинский голкипер Пафоса Артур Рудько признался, почему перешел в клуб с чемпионата Кипра.

"Это попытка реанимации моей карьеры. Моя цель вернуться в Лигу чемпионов и попасть в национальную сборную. Когда поступило предложение из Кипра, я сразу согласился. Поскольку два года был без игровой практики. Это трудно.

Рудько признан лучшим голкипером чемпионата Кипра

У нас команды сильнее, чем на Кипре. Здесь есть АПОЭЛ – местный гранд. Но я уверен, что Динамо, Шахтер и Заря обыграли бы эту команду, а, например, Александрия и Десна – могли бы побороться за победу. Что касается финансов – здесь есть деньги, сюда приезжают много квалифицированных футболистов. Конечно не молодые, но запросы у них не маленькие. Честно признаюсь, думал, что чемпионат слабый, но когда поиграл, изменил свое мнение", – сказал Рудько в интервью блогу "Все о Вратарях".

Напомним, Рудько – воспитанник киевского Динамо и провел в структуре клуба десять лет. В июле 2019 он в статусе свободного агента перешел в кипрский Пафос. В текущем сезоне за свою команду Артур сыграл 20 поединков.

"Коли чую "київське Динамо" – виростають крила": Євген Селін – про Блохіна, конфлікт із Росією і холодний гуртожиток

blog_ava
Динамо Брест хочет разорвать контракт с Хачериди, – СМИ
14:00
489
Теги
Сборная Украины Артур Рудько Артур Рудько Пафос Пафос Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
20
мин
Брайтон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук