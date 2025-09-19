33-летнего экс-игрока молодежной сборной Украины пограничники задержали при попытке нелегально покинуть страну.

Экс-голкипер Динамо и Шахтера пытался незаконно пересечь границу – уже проходит военную подготовку в ВСУ (ФОТО)

Как сообщает Динамомания, Рудько планировал продолжить карьеру в азербайджанском клубе Габала. Впрочем, из-за неудачной попытки пересечения границы этот вариант сорвался и теперь шансов на подписание контракта у него больше нет.

Напомним, что Артур Рудько пытался незаконно выехать из Украины через границу с Приднестровьем. В Одесской области пограничники задержали авто, где среди пассажиров находился и Рудько. Сейчас бывший голкипер Динамо, Шахтера, Черноморца и Металлиста уже проходит базовую военную подготовку в ВСУ.

