Рудько – о Шовковском: Я удивлялся, что в таком возрасте человек так работает

Бывший голкипер Динамо Артур Рудько признался, что его поразило в подходе к тренировочному процессу Александра Шовковского.

"Четкость в действиях. Я с ним работал, когда его карьера подходила к концу. У него все было отработано до автоматизма, ошибок было мало. Я удивлялся, что в таком возрасте человек так работает. У него всегда было желание.

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Он доказывал, что он первый, и таким остался. Я не считаю, что его как-то "подвинул". Да, мне дали шанс. Александр тогда заканчивал карьеру. Я оказался в нужное время и в нужном месте. Рад, что успел с ним поработать! Лично мне, очень жаль, что он не провел прощальный матч, как другие звезды. Александр этого заслуживал", – сказал Рудько в интервью блогу "Все о Вратарях".

Напомним, Рудько – воспитанник киевского Динамо и провел в структуре клуба десять лет. В июле 2019 он в статусе свободного агента перешел в кипрский Пафос. В текущем сезоне за свою команду Артур сыграл 20 поединков.

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