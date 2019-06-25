Рудько – о причинах ухода из Динамо: Потерял два года без футбола

Бывший вратарь Динамо Артур Рудько, который накануне подписал 2-летний контракт с кипрским Пафосом, рассказал, почему решил покинуть киевский клуб.

"У меня заканчивался контракт с Динамо, поэтому с радостью откликнулся на предложение, поступившее от моего агента Александра Панкова, перейти в кипрский клуб Пафос. Приехали туда, и подписали контракт. Думал над этим предложением недолго, потому что я и так потерял два года без футбола, поэтому надо было уходить из Динамо и менять обстановку.

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Было ли предложение продлить контракт с Динамо? Разговоры были, но лично со мной никто не разговаривал. Дальше оставаться в команде не было смысла, надо играть, иначе так скоро вообще можно закончить карьеру. Однако, никаких обид на руководство Динамо у меня нет, только слова благодарности клуба, персоналу и команде.

Других конкретных вариантов продолжения карьеры, кроме Пафоса, почти не было. Киприоты высказали конкретную заинтересованность с конкретным предложением.

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Пафос – это амбициозный проект. Президент заинтересован, чтобы команда по итогам чемпионата попала в зону еврокубков. 10 июля у нас начинается подготовка к сезону, а в августе стартует чемпионат", – цитирует Рудько Sport Arena.