toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Руди перешел в Шальке

22:02 17 Читати українською
Руди перешел в Шальке
Себастьян Руди (справа) / ФК Шальке

Шальке объявил о трансфере экс-хавбека Баварии Себастьяна Руди.

Шальке на своем официальном сайте сообщил о подписании Себастьяна Руди из Баварии. Контракт рассчитан на 4 года.

Вольфсбург – Шальке – 2:1 – видео голов и обзор матча

В мюнхенский клуб хавбек перешел летом прошлого года тз Хоффенхайма, но сейчас вынужден был покинуть команду, поскольку не входит в планы нового наставника "рекордмайстера" Нико Ковача.

Шальке в 1 туре Бундеслиги на выезде уступил Вольфсбургу (1:2).

Теги
Главное Трансферы Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Германии Себастиан Руди Себастиан Руди Бавария Бавария Шальке Шальке Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Атлетик
23:00
Уэска
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук