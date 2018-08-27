Руди перешел в Шальке

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Реал определился по Лунину – украинец как украшение для проекта экс-игрока Барсы и финалиста ЛЧИспания — 21:31 177
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"Вражда с президентом окончена": почему Ярмоленко почти не играет за Вест ХэмАнглия — 19:50 1082
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Зинченко хочет в Бетис, испанцы готовы полностью выкупить украинцаАнглия — 17:10 395
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Динамо – Аякс: киевляне ни разу не проходили дальше в еврокубках после поражения в первом матче с разницей в два мячаЛига чемпионов — 16:47 221
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