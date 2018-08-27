Руди перешел в Шальке

Шальке объявил о трансфере экс-хавбека Баварии Себастьяна Руди.

Шальке на своем официальном сайте сообщил о подписании Себастьяна Руди из Баварии. Контракт рассчитан на 4 года.

Вольфсбург – Шальке – 2:1 – видео голов и обзор матча

В мюнхенский клуб хавбек перешел летом прошлого года тз Хоффенхайма, но сейчас вынужден был покинуть команду, поскольку не входит в планы нового наставника "рекордмайстера" Нико Ковача.

Шальке в 1 туре Бундеслиги на выезде уступил Вольфсбургу (1:2).