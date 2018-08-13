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Руди может перейти в РБ Лейпциг

16:59 17 Читати українською
Руди может перейти в РБ Лейпциг
Себастьян Руди / Фото: соцсети

Хавбек мюнхенской Баварии Себастьян Руди может сменить клуб уже этим летом.

Полузащитник Баварии Себастьян Руди близок к переходу в РБ Лейпциг, сообщает Sportbuzzer.

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Футболист уже был в расположении "быков". Игрок не против сменить клуб ради большего количества игрового времени, тем более, что РБ Лейпциг возглавляет Юлиан Нагельсманн, с которым он работал в Хоффенхайме.

Что же касается мюнхенцев, то клуб планирует сократить заявку и не против расстаться с Руди за достойную сумму. Кроме того, зарплата футболиста – 5 млн евро в год – изрядно бьет по кошельку боссов Баварии.

РБ Лейпциг пока не готов приобрести игрока и предлагает только аренду. Переговоры между клубами продолжаются.

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