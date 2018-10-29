Руди Гарсия продлил контракт с Марселем

Главный тренер Марселя Руди Гарсия будет работать на Велодроме до 2021 года.

Марсель на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером Руди Гарсией.

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Француз возглавляет "провансальцев" с 2016 года и за это время успел дойти с командой до финала Лиги Европы, где уступил мадридскому Атлетико (0:3).

Уже завтра, 28 октября, Олимпик на родном Велодроме будет принимать самого принципиального соперника Пари Сен-Жермен в Ле Классик. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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