"Наверное, пришло время промыть мозги кухонным дроч*рам и городским сумасшедшим. Рассказать правду о Заре с 2009 по 2019 годы. Как она жила, кто ей помогал, а кто мешал. В последнее время столько рассказчиков, причастных к ее финансированию, что удивляюсь, почему Заря не выиграла ЛЧ.

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Но я ездил за деньгами и я возил финансовые отчеты. Но об этом позже. Мне несколько человек прислали ссылки на видеоинтервью Вернидуба. Не пойму зачем это ему. Нахлынули разные чувства, рассказать. Потом думаю: "Стоп". У Вернидуба в Заре были не только славные страницы. Но мы с ним проработали 10 лет вместе и трудно переоценить его вклад в становление клуба.

Два выхода в ЛЕ, бронзовые медали, финал Кубка, куча ярких матчей. Только мы с ним знаем, чего это стоило. В период катастрофического безденежья ему каждый день нужно было смотреть футболистам в глаза и убеждать работать.

Я в то время, как пожарник, искал деньги и гасил сложные моменты. Невыносимо трудно работать, готовить команду, когда знаешь, что лучшие в ближайшее межсезонье будут вынуждены покинуть команду. Но справлялись, понимали, что по другому не выживем.

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Был случай, когда на сборы отправляли команду за свои деньги. Да, сложились и оплатили вместе с ним сборы. Но об этом тоже позже. Я бы был не я, если бы оставил ответы на вопросы Вернидуба без внимания. У меня тоже есть два вопроса. Что там с квартиркой в Питере, сдается? Рублики агрессора ладошки не жгут?

Скажете, он заработал эту квартиру. Я даже не спорю об этом, больше скажу, тяжелейшим трудом. Но ты же патриот, продай. И второй: что ж там не сложилось в Беларуси? С результатами вроде все нормально. А, наверное концепции не совпали. Ну ничего, есть Молдавия, Латвия, Эстония, Шри-Ланка, наконец. Правда место в МоторСичи занято.

Я никогда и ни у кого не спрашивал и не спрошу, где мне жить, на каком языке разговаривать, какую музыку слушать и какие книги читать. И последнее: у всех есть в шкафах скелеты. Берегите их, не позволяйте им оттуда выпадать", – написал Рафаилов в своем Facebook.

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