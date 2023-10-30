Рубиалес максимально остраняют от футбола – новое жесткое наказание ФИФА для экс-президента испанской федерации
Бывший президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес продолжает расплачиваться за свои поступки.
Скандал вспыхнул после финала чемпионата мира среди женщин, где на церемонии награждения Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании. Это событие стало отправной точкой ряда обвинений в сторону функционера.
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В итоге испанец потерял должность, но на этом все не завершилось. ФИФА решила отстранить Рубиалеса на три года. В течение этого периода ему запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с футболом.
Дисквалификация касается как международного, так и национального уровня, сообщает Marca. У Рубиалеса есть десять дней, чтобы обжаловать это решение Дисциплинарного комитета ФИФА.
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