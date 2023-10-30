Скандал вспыхнул после финала чемпионата мира среди женщин, где на церемонии награждения Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании. Это событие стало отправной точкой ряда обвинений в сторону функционера.

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В итоге испанец потерял должность, но на этом все не завершилось. ФИФА решила отстранить Рубиалеса на три года. В течение этого периода ему запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с футболом.

Дисквалификация касается как международного, так и национального уровня, сообщает Marca. У Рубиалеса есть десять дней, чтобы обжаловать это решение Дисциплинарного комитета ФИФА.

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