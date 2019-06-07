Руби возглавил Бетис – он вывел в еврокубки Эспаньол

Севильский Бетис назначил Руби на вакантную должность главного тренера команды.

49-летний специалист заменит Кике Сетьена в должности наставника "огурцов". Об этом сообщает официальный сайт Бетиса.

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Руби получил контракт на 3 года. Ради переезда на Бенито Вильямарин руководству севильцев пришлось выплатить Эспаньолу клаусулу тренера – 900 тысяч евро. Ранее Бетис покинул Кике Сетьен, хотя по контракту еще имел 1 год работы с командой. Причиной его ухода стал провал "огурцов" во второй половине сезона – они завершили чемпионат 10-ми.

В сезоне 2018/19 Руби вместе с Эспаньолом финишировал 7-м в Ла Лиге. В новом сезоне "попугаи" стартуют в квалификации Лиги Европы. Ранее специалист работал с рядом команд испанской трясины, а также тренировал Жирону, Вальядолид, Леванте, хихонский Спортинг, Уэску.