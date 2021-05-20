Рубен Диаш выиграл награду игрока года АПЛ по версии журналистов – такого выбора не было более 30 лет
Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш сверхмощно провел свой дебютный сезон в Англии.
Португальца признали лучшим игроком года АПЛ по версии журналистов, сообщает Sky Sports.
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Диаш в голосовании опередил Харри Кейна и Кевина де Брюйне. Награда партнера Зинченко стала уникальной – впервые со времен основания АПЛ (1992 год) журналисты выбрали защитника. В прошлый раз такое случалось только в 1989 году, когда лучшим признали защитника Ливерпуля Стива Никола.
Напомним, прошлым летом Манчестер Сити заплатил Бенфике за Диаша 68 млн евро. В рамках АПЛ центрбек провел 31 матч и отметился одним голом.
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