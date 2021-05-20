Португальца признали лучшим игроком года АПЛ по версии журналистов, сообщает Sky Sports.

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Диаш в голосовании опередил Харри Кейна и Кевина де Брюйне. Награда партнера Зинченко стала уникальной – впервые со времен основания АПЛ (1992 год) журналисты выбрали защитника. В прошлый раз такое случалось только в 1989 году, когда лучшим признали защитника Ливерпуля Стива Никола.

Напомним, прошлым летом Манчестер Сити заплатил Бенфике за Диаша 68 млн евро. В рамках АПЛ центрбек провел 31 матч и отметился одним голом.

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