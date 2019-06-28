"РПЛ сильнее, чем УПЛ", – Ордец откровенно прокомментировал свой переход в Динамо М

Защитник Динамо Москва Иван Ордец рассказал, почему решил переехать в чемпионат России.

"Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в Динамо любую политическую подоплеку.

Ордец перешел в московское Динамо

Этим летом у меня был шанс остаться в Шахтере, который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское Динамо предложило стать частью нового амбициозного проекта.

Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист", – сказал Ордець изданию Экспресс.

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