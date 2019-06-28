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"РПЛ сильнее, чем УПЛ", – Ордец откровенно прокомментировал свой переход в Динамо М

06:30 168 Читати українською
"РПЛ сильнее, чем УПЛ", – Ордец откровенно прокомментировал свой переход в Динамо М
Иван Ордец (слева) / ФК Динамо Москва

Защитник Динамо Москва Иван Ордец рассказал, почему решил переехать в чемпионат России.

"Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в Динамо любую политическую подоплеку.

Ордец перешел в московское Динамо

Этим летом у меня был шанс остаться в Шахтере, который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское Динамо предложило стать частью нового амбициозного проекта.

Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист", – сказал Ордець изданию Экспресс.

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Иван Ордец Иван Ордец Динамо Москва Динамо Москва Россия Украинцы за рубежом
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