"Дело в том, что рожденный ползать летать не сможет, это про наших футболистов. Не могут они дать больше.

Ребров объяснил причины ничьей с Азербайджаном: "Соперник совсем иначе играл, чем против Исландии"

Фланговых атак нет совсем. Футболисты не знают, что такое обыграть один в один. Ударов нет, только перекаты мяча слева направо, справа налево в средней части поля. А что дальше? Скорости нет, передач нет, обыгрышей нет, ударов нет. Ничего. Как мы хотим выигрывать? За счет чего?

У нас передача ради передачи, а что дальше? Ничего. А футбол без ударов – это не футбол. Один или два удара и все. Это как?

Я до игры говорил, что будет ничья. Мы не имели голевых моментов. Чего мы ждали? Дальше Исландия, что будет там? Ну, проиграем, ну вот такая сборная у нас сегодня", – сказал Сабо в эфире Футбол 2.0.

Украина потерпела катастрофу в Баку, сыграв вничью с Азербайджаном