– Эта команда для меня – как семья, и мне это очень нравится. Город живет футболом, живет этой командой. Когда я приехал сюда, все игроки, весь персонал встретили меня объятиями – словно это моя семья. И мне это очень понравилось.

Верес подписал первого летнего новичка – исторический трансфер легионера

– Что вы знаете в целом об украинском футболе? Возможно, видели, где играет наша команда?

– Знаю, что это очень тяжелый чемпионат. Здесь много классных игроков – быстрых, сильных, энергичных. Но я постараюсь выкладываться на полную ради команды. Надеюсь, мы достигнем всех поставленных целей в этом сезоне.

– Какие главные отличия между чемпионатом Греции и чемпионатом Украины?

– Возможно, здесь больше игроков с очень большой скоростью, с большой физической силой. И здесь меньше позиционной игры – больше игры за спину, передач и рывков. Здесь игра очень быстрая.

– Как бы вы описали себя тремя словами, чтобы наши болельщики лучше вас узнали?

– Страсть, скорость и сила.

– Как отреагировала ваша семья на ваше решение приехать в Украину? Не считали ли они, что здесь слишком опасно?

– Да, они волновались. Но мы узнали больше о Ровно – это безопасный город. Все ОК, двигаемся дальше, – сказал Стамулис для пресс-службы Вереса.

Напомним, Константинос Стамулис стал первым греческим легионером в истории Вереса. Контракт с 24-летним защитником подписан на два года.

Легенда Милана, ПСЖ и Челси прибил финалиста ЛЧ на Клубном ЧМ – Смена тактики вместо тренера и притча о смерти тестя