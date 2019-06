Ровно 7 лет назад Шевченко отметился дублем в воротах Швеции на Евро-2012 – ретро дня

11-го июня 2012-го года состоялся поединок первого тура группового этапа Евро-2012 между Украиной и Швецией.

В том поединке, который состоялся ровно 7 лет назад, счет открыл нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович, форвар забил на пятьдесят второй минуте.

Уже через 3 минуты Андрей Шевченко сравнял счет в матче, а еще через 7 минут легендарный нападающий сборной Украины вывел "желто-синюю" команду вперед.

Поединок 1-го тура группового этапа Евро-2012 между Украиной и Швецией закончился со счетом 2:1. Правда, в итоге подопечные Блохина не вышли из группы, проиграв Франции и Англии.

Shevchenko still scoring at 35 years old



#OnThisDay at EURO 2012, @jksheva7 scored twice to sink Sweden #EURO2020 | @FFUKRAINE pic.twitter.com/msMEDvb1iz