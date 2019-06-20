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Ровно 43 года назад Паненка реализовал свой легендарный пенальти – ретро дня

16:02 201 Читати українською
Ровно 43 года назад Паненка реализовал свой легендарный пенальти – ретро дня
Паненка за мгновение до своего легендарного гола

Антонин Паненка вошел в историю мирового футбола своим оригинальным ударом.

20 июня 1976 года сборная Чехословакии победила ФРГ в финале Евро-1976, который проходил в Белграде, оказавшись сильнее в серии пенальти.

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Решающий 11-метровый реализовал полузащитник Чехословакии Антонио Паненка. Футболист пробил "парашютом" по центру ворот и забил гол, после чего стал всемирно известным, а такой удар назвали в его честь.

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